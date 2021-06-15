Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины – Академия наук

“Время ее наступления зависит от штамма Delta в Украине. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени”, – заявили ученые.

Они подчеркнули, что распространение штамма Delta, который был выявлен в Индии, вызывает обеспокоенность.

“По данным Public Health England, о штамме известно, что он в 1,6 раза заразнее, чем штамм Alfa, выявленный в Великобритании, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1 45 раза чаще – в реанимацию. В то же время, отмечается, что эффект от вакцин основном сохраняется”, – отметили в сообщении.

В НАН подчеркнули, что индийский штамм широко распространился в РФ. На фоне этого в России наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19, он отмечен в Москве и Санкт-Петербурге.

“Число случаев болезни в Москве за последнюю неделю удвоилось, а стремительный рост числа госпитализаций в обоих мегаполисах указывают неофициальные источники, которые отслеживают эти данные”, – заявили украинские ученые.

Они отметили, что зарегистрированная заболеваемость в Европе сейчас близка к уровню, который фиксируется в Украине, ее рост наблюдается в трех странах – России, Великобритании и Португалии.

“Стремительный рост заболеваемости в Великобритании наблюдается несмотря на 60% вакцинированных от всего населения. Увеличение смертности в этой стране пока не наблюдается из-за того, что заболеваемость распространяется преимущественно среди молодого, еще невакцинированного населения”, – заявили в НАН.

Ученые рекомендовали рассмотреть возможность установления дополнительного контроля и ограничения по миграции между Украиной и странами, в которых стремительно распространяется штамм Delta “для отсрочки распространение этого штамма”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19.

Тогдашний глава Минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что в Украине подтверждены “британский” и “южноафриканский” штаммы коронавируса ,и прогнозировал, что “индийский” штамм тоже будет в стране.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,2 млн случая коронавирусной инфекции, скончались 51,7 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели 2,1 млн человек.

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