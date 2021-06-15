 

В Новой Москве после пожара обнаружены тела двух женщин с ранениями

15.06.2021, 19:22, Новости дня
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Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту убийства двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, рассказала старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», – цитируете ее РИА «Новости».

По данным следователей, утром во вторник на улице Дзержинского в поселении Кокошкино после тушения пожара были найдены тела двух неустановленных лиц с множеством колото-резаных ран. Личности женщин устанавливаются. Иванова добавила, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причастных к преступлению.

По данным «Рен ТВ»,  злоумышленник  ранее мог быть знаком с погибшими. У него произошел конфликт с 23-летней Елизаветой. Девушку попыталась защитить такса, однако злоумышленник ударил питомца ножницами, хозяйка же бросилась на обидчика. По предварительной информации, сначала нападавший расправился с Елизаветой, а затем с ее матерью.

Ранее сообщалось, что останки трех человек обнаружили в Якутске после пожара в частном доме.



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