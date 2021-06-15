“Все мы знаем его мотивы”, “Что-то здесь не так”. Поклонники Спирс усомнились в искренности ее бойфренда, увидев новое фото пары

Во время съемки певица была одета в коротки белый топ, а ее избранник запечатлен в черной майке.

“Самая горячая пара”, – оценили фото поклонники артистки.

“Нет, я все еще не верю этому парню. Все мы знаем его мотивы”, – написали в комментариях пользователи сети.

“Что-то здесь не так”, – прокомментировали публикацию подписчики.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Контекст:

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того, как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

Издание Harper’s Bazaar отмечает, что Ашгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.

Журнал Men’s Health писал, что избранник певицы родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

У певицы от предыдущих отношений с американским хореографом Кевином Федерлайном есть двое детей – Шон (2005) и Джейден (2006). Супруги развелись летом 2007 года. 1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

В 2008 году опекуном певицы был назначен ее отец Джейми Спирс. В августе 2020 года артистка обратилась в суд с иском, в котором потребовала лишить отца статуса опекуна, но получила отказ. В настоящее время судебные тяжбы продолжаются.

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