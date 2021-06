“Мой ответ: “Отвали!” Основатель Pink Floyd рассказал, почему отказался продавать Цукербергу права на песню

По словам Уотерса, Цукерберг предложил ему “гигантскую сумму” за приобретение прав на песню Another Brick in the Wall II, которую хотел использовать для продвижения своих социальных сетей. Просьбу Цукерберг оформил в письменном виде, уточнил артист.

“Мой ответ6 “Отвали!”. Ни за что! Я не буду участвовать в этой хрене, Цукерберг. Они хотят использовать песню для того, чтобы Facebook и Instagram получили еще больше влияния и препятствовать огласке истории об Ассанже”, – заявил Уотерс.

В своем заявлении музыкант назвал Цукерберга “одним из самых могущественных идиотов в мире”.

Цукерберг пока никак не отреагировал на заявление артиста.

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo

— La Jornada (@lajornadaonline) June 12, 2021

Контекст:

Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.

В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не сдал его британским властям.

Во время слушания дела об экстрадиции Ассанж был в тюрьме “Белмарш”. В США его обвинили по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже. В общей сложности в США создателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.

В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США. По информации СМИ, президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.

4 января 2021 года Вестминстерский суд Лондона отклонил запрос американских властей на экстрадицию Ассанжа. Судья заявила, что Ассанж “оставляет впечатление человека в состоянии депрессии”, который может покончить с собой в американской тюрьме.

В 2018 году Уотерс был внесен в “Чистилище” на сайте волонтерского проекта “Миротворец” за то, что в интервью российским “Известиям он заявил, что Россия имеет все права на Севастополь.

“Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия”, – сказал тогда Уотерс.

Незаконный референдум, который РФ использовала для аннексии Крыма, состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

