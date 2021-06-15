Die Welt – уход Меркель с поста канцлера облегчит Байдену создание коалиции против Китая

В сентябре этого года Ангела Меркель покинет пост канцлера ФРГ, что является удачей для Джо Байдена, стремящегося создать трансатлантическую коалицию против Китая, пишет Die Welt. Среди всех западных лидеров именно Меркель стала важнейшим сторонником сотрудничества с Пекином: в Вашингтоне надеются, что с новым немецким правительством создание антикитайской коалиции станет более лёгкой задачей.



Reuters

Саммит G7 в британском Корнуолле стал важнейшей встречей ведущих промышленных держав за последние годы, пишет Die Welt. Он мог бы быть отмечен эпохальным событием: началом коллективной стратегии стран Запада против Китая, делающего свою экономику всё более независимой и намеревающегося потеснить западные страны с помощью своего экономического проекта «Шёлковый путь».

Как отмечает издание, основной целью визита Джо Байдена на саммит было создание трансатлантической коалиции против амбиций КНР. Ради этого американский президент готов пойти на уступки: например, в рамках давнего спора вокруг компаний Boeing и Airbus, а также в вопросе введённых Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, несмотря на давление в Конгрессе, Байден готов отказаться от санкций против «Северного потока — 2».

При этом согласия европейских союзников на участие в глобальной экономической инициативе будет недостаточно, пишет Die Welt. Вопрос состоит в том, как сильно Европа готова поддержать США в борьбе с КНР. Как отмечает издание, этот вопрос больше не зависит от Ангелы Меркель, поскольку осенью она оставит пост канцлера ФРГ. Уход Меркель — удача для Байдена, отмечает издание, поскольку она была самым важным сторонником сотрудничества с Китаем среди всех западных лидеров. Die Welt напоминает, что именно Меркель пыталась ослабить антикитайские санкции ЕС, введённые за обращение с уйгурами, Меркель проталкивала крупное инвестиционное соглашение с КНР и говорила о том, что Европе не стоит выбирать между США и Китаем.

Между тем, согласно данным немецкого фонда экономики и политики, доля экспорта в Китай составляет лишь 8% от общего экспорта ФРГ. Это меньше чем у таких стран как Австралия, Южная Корея, Япония и США, проводящих куда более жёсткую политику в отношении КНР, чем Германия. Как пишет Die Welt, в Вашингтоне надеются на то, что курс Берлина в отношении Китая сменится с приходом нового правительства, после чего будет проще создать трансатлантическую коалицию со всей Европой — и не только с ней. Как отмечает Die Welt, на саммит неслучайно были приглашены Австралия, Южная Корея, ЮАР, Япония и Индия.