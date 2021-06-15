 

На встрече Байдена и Путина не будет решений по Украине – Чалый

15.06.2021, 14:34, Новости дня
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“Не будет там решений по Украине. Потому что Украина – это вопрос, который не решается даже путем встречи Байдена и Путина. Вопрос Украины решается на украинском фронте. Если Украина будет способна защитить себя при поддержке партнеров-союзников, Россия сделает шаг назад”, – сказал он.

Чалый подчеркнул, что “все остальные сценарии не работают”.

Рассуждая о евроатлантическом стремлении Украины, дипломат выразил убеждение, что план действий по членству в НАТО страна может получить “на саммите в Вильнюсе, а это фактически через два года”.

Контекст:

Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.  

В Кремле сообщали, что Путин и Байден во время встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

Комментируя встречу с президентом РФ, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Байден предложил Путину встретится на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией” во время телефонного разговора 13 апреля на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

15 июня помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что переговоры запланированы из трех частей: “беседа в узком составе, потом в расширенном, потом небольшой перерыв на чай и кофе и потом продолжение переговоров”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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