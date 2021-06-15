 

“Не дай бог власть позволит этим ребятам работать”. Данилов обратился к депутатам Николаева из-за открытия сети российских супермаркетов

15.06.2021, 14:34, Новости дня
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Вчера, 14 июня, директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко рассказал о возобновлении работы супермаркета в Николаеве и планах открыть еще 40 магазинов по всей стране до конца года.

Секретаря СНБО попросили прокомментировать эту информацию. Он заявил, что это непроверенная информация.

“Представляете на седьмом году войны [с Россией] появление тут российского дискаунта? Как это вообще возможно, это чисто провокационные вещи. Если не дай бог какая-либо городская власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно. Пускай у себя там, у них большая территория, есть где развиваться. Хабаровск, пускай туда едут и развивают дискаунтеры. Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаевском горсовете, к мэру и депутатам очень быстро будут применены [меры], потому что без разрешения этого сделать нельзя”, – прокомментировал Данилов.

Контекст:

В конце 2020 года в Украине открылся первый магазин Mere – в Николаеве. Однако магазин вскоре закрылся. Хоменко говорил, что это произошло из-за временных проблем с товарами.

Выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО “Альянстрейдсервис”, зарегистрированное 18 июля 2019 года. Бенефициаром компании указано общество с ограниченной ответственностью “НСКТрейд”, зарегистрированное в Минске. Конечным бенефициаром указан основатель российской сети дискаунтеров “Светофор” Сергей Шнайдер.

За пределами России “Светофор” развивается под брендом Mere. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В планах – Испания, Франция, Греция и Великобритания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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