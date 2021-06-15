Ouest-France – «стройка века» — в Копенгагене раскритиковали проект искусственного полуострова

Мэры близлежащих городов и жители Копенгагена выступили против планов властей по созданию искусственного полуострова для решения проблемы с доступным жильём, пишет Ouest-France. Хотя конструкция станет дамбой для защиты столицы от наводнений, критики указывают, что её строительство приведёт к серьёзным экологическим последствиям и окажет пагубное влияние на жизнь местных жителей.



Reuters

В Копенгагене больше не хватает вакантного жилья: свободные квартиры появляются редко и стоят дорого, поэтому власти задумали расширить городскую территорию за счёт искусственного полуострова, пишет Ouest-France. Столица Дании часто располагается на первых строчках мировых рейтингах самых комфортных городов для жизни, и поэтому стала жертвой своего успеха. За шесть лет население города увеличилось на 180 тыс. человек и достигло 800 тыс. жителей, которым тесно на 88 км2, омываемых Балтийским морем.

Единственным выход — увеличение территории за счёт моря. Как напоминает французская газета, ещё в XVII веке король Кристиан IV приказал построить целый квартал столицы на сваях. С тех пор вокруг появились другие искусственные острова, однако они станут камешками по сравнению с проектом «стройки века», которую недавно одобрил датский парламент.

Издание рассказывает, что правительство задумало создать рядом с портом полуостров площадью в 2,8 км2. По заверениям властей, в новом квартале Люнетхолм будет проживать 35 тыс. жителей Копенгагена различных социальных слоёв: цены на 20% арендуемого жилья обещают сделать доступными.

Однако такие перспективы обрадовали не всех: 14 мэров близлежащих городов выступили против этого «нечестного» проекта. Строительство полуострова обойдётся в €2,5 млрд, часть которых оплатят из бюджета. Критики указывают, что не хотят, чтобы датчане платили за квартал, который не принесёт им выгоды.

Кроме того, коллектив жителей столицы указывает на экологические последствия такого решения. Действительно, полуостров станет полезной дамбой, которая защитит город от повышения уровня моря, но эти постройки вызывают тревогу у горожан. Реализация проекта должна начаться в сентябре с установки гигантской решётчатой клетки, которую затем заполнят 80 миллионов тонн земли с других строек. Местные жители готовятся видеть, как сюда приежает по 350 грузовиков в день в течение приблизительно 10 лет. При этом, как подчёркивает Ouest-France, это будет только первый этап: полностью создание полуостров должно завершиться не раньше 2070 года.