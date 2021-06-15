Sunday Times – надёжнее тестов и собак — британские учёные разрабатывают датчик обнаружения COVID

Британские исследователи ведут разработку «ковидного датчика», который способен определять заражённого коронавирусом человека всего за 15 минут. По утверждению экспертов, этот прибор превосходит по своей точности стандартные ПЦР-тесты и собачий нюх, передаёт The Sunday Times.



Reuters

Британские учёные ведут разработку прикрепляемого к потолку «ковидного датчика», который способен определять, заражен ли кто-нибудь в комнате коронавирусом, всего за 15 минут. Этот «высокоточный прибор», размером чуть больше пожарной сигнализации, может произвести революцию в области проверки в салонах самолётов, школьных классах, домах престарелых и офисах, пишет The Sunday Times.

Ранние исследования, проведённые учёными Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) и Даремского университета, показывают, что точность устройства составляет от 98 до 100%. Это делает его столь же надёжным, как и стандартный лабораторный ПЦР-тест, и гораздо надёжнее иммунохроматографического анализа, считает издание.

Принцип работы датчика, созданного компанией Roboscientific, состоит в обнаружении химических веществ, вырабатываемых кожей или присутствующих в дыхании людей, инфицированных коронавирусом. Эти «легко испаряющиеся органические соединения», создающие запах, являются слишком слабыми для того, чтобы их мог уловить человеческий нос. Но, как показало исследование, их способны унюхать собаки. Тем не менее прибор является более практичным вариантом, а его точность даже выше, чем у четвероногих друзей человека, отмечает The Sunday Times.

Детекторы могут обнаруживать людей, заразившихся вирусом, даже если у них ещё не проявились признаки заболевания. Следовательно, они превосходят ПЦР-тесты, которые не позволяют выявить COVID-19 у бессимптомных носителей, подчёркивает издание.

По мнению The Sunday Times, эти устройства «обладают огромным потенциалом» для одновременной проверки большого количества людей. Им требуется от 15 до 30 минут, чтобы взять пробы воздуха в большом помещении, а затем мгновенно отправить результаты мобильный телефон или компьютер.

Ожидается, что стоимость датчиков будет высокой и составлять порядка £5 тыс. за шутку. Но если их использовать для регулярного сканирования большого количества людей, то они могут оказаться гораздо экономичнее обычных тестов, уверяет издание.

В Roboscientific также разрабатывают портативное устройство, которое можно использовать для проверки людей с помощью взятия мазка с кожи, пробы использованной маски или дыхания. Предполагается, что гаджет будет выдавать результаты в течение двух минут.

Исследователи устройства опубликовали документ со своими выводами, который ещё не прошел рецензирование. Они подчеркнули, что результаты касаются ранней стадии испытаний, которые охватывали 54 образца, половина которых была заражена коронавирусом.

По словам учёных, необходимы более масштабные исследования для подтверждения результатов в различных условиях. Вместе с тем прибор доказал, что он работает с высокой точностью при других заболеваниях, а Департамент здравоохранения и социального обеспечения проявил интерес к финансированию следующего раунда его испытаний.

Исследователи обнаружили, что люди с COVID-19 оставляют отчётливый «воздушный отпечаток», который чувствительный механизм может уловить даже среди других химикатов и запахов. Если верить их изысканиями, датчики могут отличить человека, заражённого коронавирусом, от человека с другим респираторным заболеванием, таким как простуда или грипп.

Компания Roboscientific разработала датчики ещё шесть лет назад для обнаружения инфекций у сельскохозяйственных животных. Её оборудование настолько чувствительное, что может выявить одну курицу с сальмонеллой или кампилобактером в птичнике на 50 тыс. птиц, обращает внимание The Sunday Times.

Руководитель исследования глава отдела контроля заболеваний LSHTM профессор Джеймс Логан сказал, что финальный этап испытаний может быть завершён к концу года. По его словам, если эти устройства будут успешно разработаны для использования в общественных местах, то они станут доступнее при расширении производства.