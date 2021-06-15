 

Deutschlandfunk – на встрече с Путиным Байден постарается установить рабочие отношения

15.06.2021, 14:32, Новости дня
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Не стоит ожидать многого от встречи Джо Байдена и Владимира Путина 16-го июня, считает немецкий политолог Сара Пагунг. В своём интервью для Deutschlandfunk Пагунг отмечает, что Байден, скорее всего, использует встречу для создания рабочих отношений и обсуждения тех международных вопросов, которые требуют сотрудничества США и России.


Reuters

16 июня состоится встреча Джо Байдена и Владимира Путина, пишет Deutschlandfunk. Отношения между двумя странами остаются напряжёнными: ещё несколько недель назад Байден назвал российского президента «убийцей», напоминает издание. Путин же в недавнем интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения в последние годы достигли низшей точки.

По мнению политолога Сары Пагунг из немецкого общества внешней политики (DGAP), от встречи Путина и Байдена не стоит ожидать слишком многого. «Мы не можем ожидать больших изменений или большого прогресса в российско-американских отношениях», — приводит издание слова политолога. Пагунг отмечает, что Байден, в первую очередь, попытается установить рабочие отношения, чтобы обсудить решение отдельных международных проблем, которые США и РФ должны разрешать вместе.

Для Байдена Путин является «очень сложным международным игроком», отмечает Пагунг. Кроме того, американский президент знает, что его российский коллега является умным переговорщиком и понимает, что США не смогут разрешить ряд международных проблем без России. К примеру, речь идёт о ядерной сделке с Ираном, конфликте в Сирии и политике в отношении КНР.

Ещё одной проблемой является вопрос «Северного потока — 2». По мнению Пагунг, в данном случае США могут прибегнуть к двойным стандартам: с одной стороны, критиковать российскую внешнюю и внутреннюю политику, а с другой стороны не препятствовать подобным проектам.



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