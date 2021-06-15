Глава Коми объяснил свои слова «у вас я – Путин»

Глава Коми Владимир Уйба, чьи слова в адрес местных жителей «у вас я – Путин» вызвали общественный резонанс в мае, пояснил, почему проблемы в республике должны решаться через него, а не через главу государства.

«(Тогда) я приехал в село Мутный Материк, жители которого жаловались на нефть в окрестностях. При облете с вертолета ничего не просматривалось, так что пришлось попросить лодку, чтобы посмотреть вдоль берегов. На ней я проехал вдоль всего села больше километра, периодически опуская руку в воду – рука так и оставалась чистой. Потом меня завезли в какой-то затон, где около моторок были разводы от бензина – очевидно, капнули, когда заливали в двигатель. В общем, никаких следов нефти не обнаружилось», – рассказал Уйба, передает РИА «Новости».

«Когда мы вышли на берег, местные заявили, что они, мол, к президенту пойдут. Я спросил, а меня тогда для чего избрали? И действительно сказал: «Для вас я – Путин, потому что вы меня избрали как главу субъекта, высшее должностное лицо». Это означает, что ответственность за проблемы жителей Коми несу я, и решать их надо через меня, а не через президента России», – отметил он.

В мае в Сети появилась видеозапись встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: «Да какой Путин? У вас я – Путин». Позже в администрации главы Коми оправдались за сравнение Уйбы с Путиным. В Кремле также прокомментировали слова главы Коми «у вас я – Путин».