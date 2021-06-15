 

Стало известно о состоянии пострадавших от стрельбы в Абхазии российских туристов

15.06.2021, 14:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пострадавшим после стрельбы в Абхазии российским туристам оказывают необходимую медицинскую помощь в Сочи, сообщил пресс-секретарь посольства РФ Денис Лавриков.

«Мы все это дело держим на контроле вместе с консульством и представителем МВД РФ в Абхазии, плотно работаем с МВД Абхазии по всем вопросам инцидента. С отдыхающими уже все хорошо, им оперативно оказали первую помощь и уже вывезли в Сочи, и дальше они там проходят лечение. Ранения достаточно тяжелые, но сейчас нет угрозы жизни», – отметил Лавриков, передает Sputnik Абхазия.

По данным МВД страны, в ходе ссоры с россиянами местный житель выстрелил из пистолета неустановленного образца, он нанес первому туристу три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног, а второму – шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

Также в Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлено нападение.

Руководство пансионата «Самшитовая роща», где произошел инцидент, пообещало усилить меры безопасности. «Главный приоритет нашей работы – обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей. Поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Напомним, двое российских туристов в Абхазии получили ранения в результате стрельбы в Пицунде, их доставили в больницу в Сочи, нападавший был задержан.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / Футболист «Порту» потерял сознание в столкновении с российским вратарем

03.02 / Астрономы обнаружили гигантскую экзопланету

05.08 / Адвокат заявил о слежке за Сафроновым с осени 2019 года

04.08 / Пушков объяснил «предметный интерес» Запада к Белоруссии

18.11 / Эксперт: В период пандемии ОНФ оказался важным инструментом по контролю за работой чиновников

04.09 / Найдена связь между успеваемостью в школе и просмотром телевизора

14.01 / В Польше планируют до апреля вакцинировать от коронавируса 3 млн человек

29.03 / Пушков предсказал последствия политики США в отношении Китая

26.02 / Режим тишины на Донбассе практически не работает – Резников

28.02 / 27 февраля на Донбассе ранен один украинский военослужащий – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика