Стало известно о состоянии пострадавших от стрельбы в Абхазии российских туристов

Пострадавшим после стрельбы в Абхазии российским туристам оказывают необходимую медицинскую помощь в Сочи, сообщил пресс-секретарь посольства РФ Денис Лавриков.

«Мы все это дело держим на контроле вместе с консульством и представителем МВД РФ в Абхазии, плотно работаем с МВД Абхазии по всем вопросам инцидента. С отдыхающими уже все хорошо, им оперативно оказали первую помощь и уже вывезли в Сочи, и дальше они там проходят лечение. Ранения достаточно тяжелые, но сейчас нет угрозы жизни», – отметил Лавриков, передает Sputnik Абхазия.

По данным МВД страны, в ходе ссоры с россиянами местный житель выстрелил из пистолета неустановленного образца, он нанес первому туристу три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног, а второму – шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

Также в Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлено нападение.

Руководство пансионата «Самшитовая роща», где произошел инцидент, пообещало усилить меры безопасности. «Главный приоритет нашей работы – обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей. Поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Напомним, двое российских туристов в Абхазии получили ранения в результате стрельбы в Пицунде, их доставили в больницу в Сочи, нападавший был задержан.