 

Украина хочет убедить новое правительство Германии дать ей оружие

15.06.2021, 13:34, Новости дня
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Действующее немецкое правительство не собирается предоставлять Киеву оружие, однако, как уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, после выборов данная позиция может измениться. Как передаёт «Телеканал новин 24», Кулеба заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство работает по этому вопросу, ожидая смену правительства в ФРГ после выборов в парламент.


Reuters

Действующее немецкое правительство, которое отказывается предоставлять Украине оружие, не изменит своей позиции. В то же время, как передаёт «Телеканал новин 24», министерство иностранных дел Украины работает по этому вопросу, ожидая смену правительства в ФРГ после выборов в парламент.

Как пишет канал, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что в конце сентябре 2021 года в Германии запланированы очередные парламентские выборы, после которых сформируют новое правительство. Кулеба подчеркнул, что Украина надеется, что у нового правительства Германии будет другое мнение о предоставлении оружия Киеву.

«Это правительство уже не изменит своей позиции. Но уже осенью, по результатам выборов, в Германии будет новое правительство. И мы работаем над тем, чтобы новое правительство изменило свою позицию по данному вопросу», — отметил Кулеба.

Как напоминает «Телеканал новин 24», ранее глава МИД Украины заявил, что нежелание Германии поставлять Украине оружие является политическим решением, ведь ни одно из международных правил не запрещает этого делать.



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