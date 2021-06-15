Развод в королевской семье. Внук Елизаветы II официально расторг свой брак

В статье уточнялось, что “финансовые аспекты развода” были разрешены в судебном порядке, а сами теперь уже бывшие супруги по-прежнему “ставят благополучие и воспитание своих замечательных дочерей Саванны и Айлы на первое место”.

О том, что 43-летний Филиппс и Келли намерены разойтись официально стало известно в феврале 2020 года, хотя фактически пара рассталась еще в 2019-м.

Филиппс стал первым внуком Елизаветы II, который развелся с женой.

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Контекст:

Питер Филиппс и Отем Келли познакомились в 2003 году на Гран-при “Формулы-1” в Канаде, в родном городе Отем Монреале. Спустя пять лет они поженились в официальной королевской резиденции – в Виндзорском замке.

Пара воспитывает двоих дочерей – 10-летнюю Саванну и 9-летнюю Айлу.

Питер Марк Эндрю Филлипс – сын принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса. Он 17-й в линии наследования британского престола.

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