“Такая кровать в кабинете у директора”. Актриса студии “Квартал 95” поделилась постельным снимком

Сопонару запечатлена лежащей в постели.

В посте она заявила, что приглашает зрителей на программу “Женского Квартала”, которую команда показала в Октябрьском Дворце.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

“Все понятно. Такая кровать в Октябрьском только в кабинете у директора. Не спрашивай, откуда знаю”, – написал vladimir_borisoff.

“Сладенькая”, – заявил vadim_fedyay.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига Смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского Квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

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