“Я в порядке”. Футболист Эриксен, который пережил остановку сердца на поле, опубликовал фото из больницы

“Я в порядке – учитывая обстоятельства. Мне еще нужно пройти несколько обследований в больнице, но чувствую себя хорошо”, – написал он.

Эриксен поблагодарил подписчиков за слова поддержки.

“Это очень много значит для меня и моей семьи”, – отметил он и добавил, что теперь болеть за сборную Дании.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Christian Eriksen (@chriseriksen8)

Контекст:

Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча Дания – Финляндия 12 июня. Его вынесли с поля на носилках, доктор датской команды Мортен Босен рассказывал, что футболист пережил на поле остановку сердца, писала The Guardian.

Матч приостанавливали, но его доиграли в тот же день, Финляндия выиграла со счетом 1:0. Игру решили продолжить, когда стало известно, что Эриксен пришел в сознание.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—