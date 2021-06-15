 

“Я в порядке”. Футболист Эриксен, который пережил остановку сердца на поле, опубликовал фото из больницы

15.06.2021, 11:40, Новости дня
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“Я в порядке – учитывая обстоятельства. Мне еще нужно пройти несколько обследований в больнице, но чувствую себя хорошо”, – написал он. 

Эриксен поблагодарил подписчиков за слова поддержки. 

“Это очень много значит для меня и моей семьи”, – отметил он и добавил, что теперь болеть за сборную Дании. 

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Допис, поширений Christian Eriksen (@chriseriksen8)

Контекст:

Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча Дания – Финляндия 12 июня. Его вынесли с поля на носилках, доктор датской команды Мортен Босен рассказывал, что футболист пережил на поле остановку сердца, писала The Guardian. 

Матч приостанавливали, но его доиграли в тот же день, Финляндия выиграла со счетом 1:0. Игру решили продолжить, когда стало известно, что Эриксен пришел в сознание. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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