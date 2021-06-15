Швейцария ввела ограничения в воздушном пространстве из-за встречи Путина и Байдена

Швейцария ввела ограничения на использование воздушного пространства в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, сообщил официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Стефан Хофер.

«Меры об ограничении воздушного пространства вступили сегодня в силу и будут осуществляться до 17.00 по местному времени (18.00 мск) 17 июня», – отметил он, передает ТАСС.

Согласно решению правительства Швейцарии, ВВС страны будут осуществлять функции воздушной полиции и вести усиленное наблюдение за воздушным пространством. Речь идет о воздушном пространстве Женевского региона с условным центром над Площадью Наций рядом с женевской штаб-квартирой ООН. При этом коммерческие полеты в международный аэропорт Женевы и вылеты из него ограничения не затронут.

Кроме того, меры безопасности усилены у отеля InterContinental в Женеве, где должен остановиться президент США Джо Байден перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Перед подъездами в гостиницу установлены бетонные блоки, дежурят полицейские, останавливающихся прохожих поторапливают, призывая побыстрее идти дальше.

Перед входом в пятизвездочный InterContinental уже висит американский флаг, на площадке перед ним группа сотрудников правоохранительных органов, очевидно, получает последние инструкции на день. Близлежащие зеленые насаждения закрыты забором с колючей проволокой и черной полиэтиленовой пленкой. В небе барражирует вертолет. К отелю продолжают прибывать все новые наряды полицейских, в том числе на мотоциклах.

«В течение дня меры здесь будут еще в значительной мере усилены. Вы пока еще можете пройти вдоль отеля, но, пожалуйста, не нужно ничего фотографировать», – сообщил один из сотрудников правоохранительных органов.

Байдена ожидают сегодня в Женеве в середине дня, он проведет переговоры с руководством Швейцарии. Его кортеж, скорее всего, последует в отель из аэропорта по улице Ферне, ведущей в центр города. Она входит в зону безопасности, но пока частично открыта, машины останавливают и перенаправляют на другую дорогу лишь примерно за 500 м до гостиницы.

Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.