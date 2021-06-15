Бренд Dongfeng готовит новый минивэн

Известный автопроизводитель Dongfeng активно работает над выпуском нового минивэна, который пока не получил названия.

Вместе с тем транспортное средство проходит под кодовым индексом F527, однако есть предположения, что модель поступит на рынок под названием Scenery. Специалисты поспешили указать, что транспортное средство сможет составить конкуренцию для японского минивэна Toyota Alphard. Предполагается, что новинка получит увеличенную решетку радиатора и соответствие светодиодные фары.

Пока уровень производительности минивэна удерживается в тайне, тогда как эксперты предполагают установку турбированного агрегата, который обладает объемом 2 литра. Дата презентации модели пока удерживается в тайне.