 

На аукционе продается Porsche 911 от Singer Vehicle Design

15.06.2021, 10:50, Новости дня
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На продажу с аукциона выставили уникальную модель купе Porsche 911, которое прошло доработку специалистами ателье Singer Vehicle Design.

Данный экземпляр выпущен в 2012 году, тогда как модель имеет обновленный кузов, выполненный из углеволокна, что отразилось на общем весе автомобиля. Кроме того, существенно отразилось на стоимости то, что в салоне применили детали из алькантары. Специалисты констатировали, что дизайнерам удалось совместить классику с современными технологиями.

Что касается производительности, под капотом модели от Singer Vehicle Design установлен 3,8-литровый турбированный агрегат с мощностью 370 л.с. Начальная цена немецкого экземпляра составляет 50 млн рублей в эквиваленте на местную валюту.



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