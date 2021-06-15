 

Команда Вакарчука прокомментировала слухи о его новом романе и сообщила, с какой женщиной на самом деле он был во Львове

15.06.2021, 10:42, Новости дня
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Таким образом пресс-служба артиста отреагировала на информацию, опубликованную 12 июня украинским Telegram-каналом “Культурная прачечная” со ссылкой на людей из окружения артиста о том, что причиной его расставания с женой Лялей Фонаревой стала другая женщина. Заявление команды певца 14 июня процитировало издание “НВ”.

В публикации Telegram-канала отмечалось, что Вакарчук состоит в отношениях с новой возлюбленной “несколько месяцев”. Пару якобы вместе видели во Львове. “Женщине около 40 лет. Окружение музыканта говорит, что таким воодушевленным давно его не видели”, – говорилось в сообщении.

Команда артиста подчеркнула, что вместе с Вакарчуком во Львове была дочь Фонаревой Диана Фонарева, которая является декоратором и стилистом проекта “Оранжерея”.

Контекст:

12 июня 2021 года певец заявил, что их с Фонаревой дороги разошлись. Вакарчук попросил с уважением относиться к их с экс-супругой личному пространству, но не назвал причины расставания. 

Вакарчук и Фонарева прожили вместе около 20 лет. Певец редко комментировал подробности семейной жизни. В декларации Вакарчука за 2020 год указывается, что они с Фонаревой официально не являются мужем и женой – супруга артиста указана как совместно проживающее лицо.

Общих детей у Вакарчука и Фонаревой нет. От предыдущих отношений у бывшей жены артиста есть дочь Диана. В октябре 2020 года Вакарчук заявил, что является для Дианы другом. Он уточнил, что она занимается маркетингом в сфере моды и дизайна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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