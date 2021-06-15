Переживший остановку сердца на матче Эриксен обратился к болельщикам

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца во время матча чемпионата Европы против команды Финляндии, обратился к болельщикам.

«Большое спасибо за ваши замечательные сообщения со всего мира, это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, мне предстоит пройти некоторые обследования в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за парней из сборной Дании, желаю им играть за всю страну», – цитирует РИА «Новости» сообщение Эриксена в Instagram.

За 20 минут запись набрала более 350 тыс. лайков.

Напомним, в минувшую субботу в концовке первого тайма встречи группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии.

Эриксену 29 лет. Он является игроком «Интера», в составе которого стал чемпионом Италии сезона-2020/21. Ранее футболист выступал за английский «Тоттенхэм» и нидерландский «Аякс», в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны.