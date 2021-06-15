Вирусолог назвал границы летней волны COVID-19

Снижение числа заболевших можно ожидать в течение месяца, так как опыт показывает, что в теплую погоду распространение вирусов снижается, спрогнозировал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Чепурнов напомнил, что в 2020 году к 15 июня в РФ был достигнут спад заболеваемости, который продлился до середины сентября. Скорее всего, считает вирусолог, произошло смещение волн заболеваемости, и весенний подъем, ожидавшийся где-то в конце апреля, «догнал» нас лишь в июне, передает радио Sputnik.

«Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось», – отметил он.

Вирусолог полагает, что снижение числа заболевших можно ожидать в течение месяца: «Лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время».

Он добавил, что опыт показывает: в теплую погоду распространение вирусов снижается.

Чепурнов указал также, что одним из главных способов борьбы с пандемией является вакцинация, и, на его взгляд, можно было бы только приветствовать любые меры, стимулирующие людей к добровольной вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня: в субботу в Москве был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах.

Также власти Санкт-Петербурга решили ввести новые ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. Кроме того, на въездах в Ивановскую область в костромском, ярославском и московском направлениях решением регионального оперштаба усилен пропускной режим.