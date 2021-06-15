GAC опубликовала снимки паркетника GS8

В Сети продемонстрировали фотографии новой модели кроссовера GAC GS8.

Вместе с тем автомобиль радикально отличается от актуальной генерации паркетника, который доступен на российском рынке. Распознать новый кроссовер GS8 можно по бамперам, крупным решетке радиатора, а также светодиодной оптике. Также появились на кузове рельефные выштамповки, а также применили модернизированные задние фонари. Известно, что под капотом установлен 2-литровый двигатель с мощностью 190 л.с.

Эксперты полагают, что кроссовер GS8 в дальнейшем получит гибридную силовую установку. Более того, автомобиль оснащен интеллектуальным круиз-контролем, камерой кругового обзора, а также системой предотвращения столкновений.