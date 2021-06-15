 

GAC опубликовала снимки паркетника GS8

15.06.2021, 8:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети продемонстрировали фотографии новой модели кроссовера GAC GS8.

Вместе с тем автомобиль радикально отличается от актуальной генерации паркетника, который доступен на российском рынке. Распознать новый кроссовер GS8 можно по бамперам, крупным решетке радиатора, а также светодиодной оптике. Также появились на кузове рельефные выштамповки, а также применили модернизированные задние фонари. Известно, что под капотом установлен 2-литровый двигатель с мощностью 190 л.с.

Эксперты полагают, что кроссовер GS8 в дальнейшем получит гибридную силовую установку. Более того, автомобиль оснащен интеллектуальным круиз-контролем, камерой кругового обзора, а также системой предотвращения столкновений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Создана электронная кожа, которая способна реагировать на боль

26.05 / Le Figaro – Макрон высказался за пересмотр политики ЕС в отношении России

10.03 / Илон Маск за сутки разбогател на 25 млрд долларов

23.09 / Корабли Каспийской флотилии уничтожили «диверсантов» на учениях «Кавказ-2020»

12.05 / “Жертва фотоуслуг”. В Запорожской области на побережье нашли мертвого крокодила

06.02 / Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции, двое военных ранены

07.07 / Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тыс. рублей

18.02 / Лукашенко внес изменения в соглашение с Россией о поставках и транзите газа

10.05 / В Украине за сутки сделали 1 тыс. прививок от коронавируса, вакцинация не проводилась в 12 регионах

13.11 / Стала известна сумма, которую вымогали у Дзюбы за интимное видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика