Чиновник Минфина попал в психиатрическую больницу

В Москве полиция задержала директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ Михаила Санакоева, позднее его доставили в психиатрическую больницу, сообщают СМИ.

Полиция приехала на вызов в связи с неадекватным поведением мужчины, бьющим по капотам машин на стоянке элитного ЖК «Алые паруса». Задержанный оказался 36-летним Санакоевым, который «был явно не в себе, скакал через перила лестницы в отделе, прятался под столами и почему-то называл всех сотрудников «Тохами». «Чиновник периодически обращался к некому неосязаемому «Тохе», спрашивая «уважает ли его тот» и клялся (даже на коленях) ему в верности», – пишет «Московский комсомолец».

Когда его спросили о друзьях, Санакоев ответил, что те «где-то остались отдыхать». Следов драки на Санакоеве не было, в целости и сохранности были одежда, золотая цепочка и часы. Позднее в отдел приехала мать чиновника. «После трех минут, проведенных перед неадекватным сыном (он грозился кому-то набить рожу, а потом пытался спрятаться сам и спрятать мать) она заплакала и попросила отпустить Михаила», – информирует издание.

По словам женщины, поведение ее сына – последствия стресса на работе. Полицейские вызвали медиков, которые доставили Санакоева в психиатрическую больницу.

Санакоев родился в Хабаровске. С 2016 года стал работать в Минфине, позднее – в Россельхозбанке, но затем снова вернулся в министерство.