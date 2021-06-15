 

Приговорившая Бута в США судья сочла целесообразным его обмен на Уилана

15.06.2021, 2:08, Новости дня
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Было бы целесообразно обменять осужденного в США россиянина Виктора Бута на осужденного в РФ американца Пола Уилана, сообщила федеральный судья США Шира Шейндлин.

Как сообщил корреспондент CNN Мэттью Ченс, судья считает, что Бут «уже отсидел долгий срок в тюрьме», поэтому «имело бы смысл» обменять его «на кого-нибудь типа Пола Уилана». Корреспондент уточнил, что «перефразировал» ее слова, передает РИА «Новости».

Защита Бута надеется, что мнение судьи будет воспринято президентом США Джо Байденом и учтено в его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил Стив Зиссу, глава адвокатской фирмы, которая сейчас представляет интересы Бута в США. Зиссу выразил благодарность «судье Шейндлин за ее желание прояснить для всего мира, что Виктор Бут находится в тюрьме слишком долго».

Зиссу отметил, что Бут уже 13 лет «провел в тюрьме, в тысячах миль от своей семьи». Он подчеркнул, что Шейндлин пользуется огромным уважением в среде американских юристов и что ее слова будут услышаны многими в США.

Шейндлин сейчас 75 лет, она была назначена на должность федерального судьи США в 1994 году администрацией президента Билла Клинтона, в которой вице-президентом был Байден. В 2016 году она вышла в отставку по собственному желанию.

Напомним, бывший американский морской пехотинец, житель США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США, в том числе военных, и в поддержке терроризма. Федеральный суд США приговорил его к 25 годам тюрьмы.



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