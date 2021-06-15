В Киеве изменили график массовой COVID-вакцинации из-за праздников

“Массовая вакцинация в МВЦ в Киеве будет проходить 17-го и 18 июня. На выходных, как предполагалось, вакцинации не будет из-за официальных “длинных” выходных на Троицу. Поэтому чтобы не терять неделю, людей будут вакцинировать в четверг и пятницу”, – отмечается в сообщении.

Киевлянам, которые ранее записались в системе на 19–20 июня, предложат перенести вакцинацию на 17–18 июня или отменить запись.

“Предварительная запись будет открыта на сайте сервиса helsi.me утром 15 июня. Для успешной вакцинации с собой нужно иметь паспорт, ИНН, заявку на вакцинацию в сервисе “Дія”, смс с деталями записи. В МВЦ будет действовать “живая” очередь и очередь по предварительной записи”, – отметили в сервисе.

Заместитель главы Киевcкой городской госадминистрации Анна Старостенко в комментарии агентству пояснила, что вакцинацию перенесли по ряду причин.

“Во-первых, у нас будет три дня выходных, а мы видим, что люди на выходных стали меньше идти вакцинироваться. Во-вторых, на этих выходных будет профессиональный День медика, и мы хотим дать медикам возможность отдохнуть. Третья причина – мы хотим протестировать, как будут работать центры вакцинации в будни. Мы обсуждали этот момент с министром здравоохранения и получили от него поддержку, ведь центры вакцинации в будущем должны работать ежедневно”, – сказала она.

Относительно отмены вакцинации на выходные 26-го и 27 июня в КГГА сообщат после 22 июня.

“Мы после выходных всегда проводим анализ, “работу над ошибками”, пока сложно сказать насчет следующих выходных. После праздников во вторник (22 июня) мы более точно сможем сказать относительно массовой вакцинации на следующих выходных”, – сказала она.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 июня в Украине первую дозу вакцины получили 1,48 млн человек, полностью вакцинированы почти 239 тыс. человек.

Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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