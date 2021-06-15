В Индии автомобиль провалился под асфальт и утонул. Видео

Как оказалось, под этим местом есть колодец глубиной около 15 м. Колодцу уже 100 лет и его заделали железобетоном, чтоб обустроить в этом месте парковку. Однако из-за сильных дождей, которые сейчас накрыли регион, часть железобетона размыло.

Спустя 12 часов после инцидента автомобиль вытащили из колодца. В результате инцидента никто не пострадал.

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Видео: The Hindustan Mirror / YouTube

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