В Индии автомобиль провалился под асфальт и утонул. Видео
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Как оказалось, под этим местом есть колодец глубиной около 15 м. Колодцу уже 100 лет и его заделали железобетоном, чтоб обустроить в этом месте парковку. Однако из-за сильных дождей, которые сейчас накрыли регион, часть железобетона размыло.
Спустя 12 часов после инцидента автомобиль вытащили из колодца. В результате инцидента никто не пострадал.
видео
Видео: The Hindustan Mirror / YouTube
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет