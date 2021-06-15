 

В Харькове участились случаи нападения собак – за сутки покусали минимум шесть человек

15.06.2021, 0:04, Новости дня
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“Только за сутки экстренная медицинская помощь по поводу укусов животными предоставлялась шести жителям Харькова и области, двое из них – дети”, – говорится в сообщении. 

Из укушенных трое взрослых и один ребенок были госпитализированы в лечебные учреждения.

“Сейчас собаки очень агрессивны и могут напасть без повода. Последствия такого нападения – это не только боль и страх, но и риск заболеть бешенством”, – подчеркнули медики.

Центр призвал всех не подходить близко к незнакомым животным, не дразнить и не провоцировать собак на агрессию.

Как часто обычно людей кусают собаки, в сообщении не уточняется.

https://www.facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh/posts/321291589594672

Контекст:

В Украине, по данным международной онлайн-платформы animal.id, на улицах находится около 50 тыс. бездомных животных. Но их подсчет в рамках этого проекта проводили в разные годы и не во всех городах Украины, поэтому их количество может быть значительно выше.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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