В МИД объяснили, почему Украине не дают ПДЧ в НАТО

“Главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас-это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации. Стратегия сейчас-работать с этими скептиками, со странами, которые все еще имеют какие-то искусственные беспокойства, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа”, – сказал Кулеба.

Вместе с тем он отметил, что не знает ни одной страны Центральной Европы или Балкан, которая бы двигалась к членству в НАТО и Россия бы не говорила о “красных линиях” из-за этого.

“Меньше с тем балтийские страны вступили. Эстония – государство-член НАТО теперь имеет прямую границу с РФ. Поэтому все эти российские страшилки о красных линиях, что они не допустят не позволят это все путь, который нужно спокойно и взвешено пройти”, – отметил он.

Кулеба добавил, что путь к ПДЧ для Украины – это путь реформ и страна уже достаточно сделала реформ.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Представителей Украины в этом году на него не приглашали. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не будет решать, вступать ли Украине в НАТО.

В итоговом коммюнике саммита НАТО говорится, что Украина станет членом НАТО и план действий по членству будет частью этого процесса.

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