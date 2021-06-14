Корейский Samsung решил полностью остановить производство смартфонов Galaxy S21 FE

Как стало известно из компетентных источников, южнокорейская компания Samsung, скорее всего, откажется от планов выпуска новой модели смартфона Galaxy S21 FE.

Ранее в сети появлялась информация о том, что данная версия мобильного гаджета будет готова к презентации в ближайшие месяцы и, скорее всего, ее представят в августе. Но последние сообщения опровергают ее.

Напомним, что Galaxy S21 FE является упрощенной и более дешевой переделкой уже известной модели Samsung Galaxy S21. Среди основных причин остановки производства эксперты называют острую нехватку процессоров Snapdragon 888. Кстати, данная модель уже была поставлена на конвейер. Похоже, дефицит чипов стал неожиданностью и для самого производителя.