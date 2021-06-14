 

Корейский Samsung решил полностью остановить производство смартфонов Galaxy S21 FE

14.06.2021, 23:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно из компетентных источников, южнокорейская компания Samsung, скорее всего, откажется от планов выпуска новой модели смартфона Galaxy S21 FE.

Ранее в сети появлялась информация о том, что данная версия мобильного гаджета будет готова к презентации в ближайшие месяцы и, скорее всего, ее представят в августе. Но последние сообщения опровергают ее.

Напомним, что Galaxy S21 FE является упрощенной и более дешевой переделкой уже известной модели Samsung Galaxy S21. Среди основных причин остановки производства эксперты называют острую нехватку процессоров Snapdragon 888. Кстати, данная модель уже была поставлена на конвейер. Похоже, дефицит чипов стал неожиданностью и для самого производителя.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.03 / Посол РФ в Сербии назвал натовские бомбардировки Югославии агрессией

25.01 / Специалисты Microsoft создали множество исправлений для разных версий Windows 10

15.11 / Перебои в работе интернета начались в Минске перед акцией оппозиции

25.06 / Зеленский пожелал участникам ВНО 200 баллов и посоветовал “дезинфицировать все, что можно”

24.02 / Объявлена точная дата старта продаж нового рамного Foton General Pickup

01.07 / Шредер дал Германии совет по санкциям США против «Северного потока – 2»

11.01 / Роскомнадзор проверяет возможную утечку персональных данных с сайта Hyundai

01.04 / В сетях 5G сумели «добывать» электричество

12.08 / У СИЗО в Минске собрались родственники пропавших после протестов

26.11 / Глава УЕФА отметил гениальность и харизму Марадоны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика