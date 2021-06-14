 

Кроссовер Changan Uni-K получит гибридную модификацию

14.06.2021, 23:16, Новости дня
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Китайская компания Changan готовится выпустить гибридную модификацию кроссовера Changan Uni-К.

В частности, данный автомобиль может поступить на рынок уже к концу нынешнего года. В свою очередь, речь идет о модификации, которая получит продвинутую гибридную технологию Blue Core iDD. Эксперты указывают, что под капотом кроссовера могут установить 1,5-литровый бензиновый двигатель  на 177 л.с. мощности, а также электродвигатель, однако суммарная мощность автомобиля пока не озвучена.

Инсайдеры ранее анонсировали, что благодаря примененному электроагрегату запас хода нового кроссовера может достигать 130 километров. Более точные сведения об автомобиле на данный момент остаются засекреченными.



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