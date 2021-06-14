Кроссовер Toyota Crown Kluger скоро поступит в продажу

Японский автомобильный гигант Toyota официально озвучил дату выхода на рынок новой модели кроссовера Crown Kluger.

Вместе с тем представители марки ранее анонсировали, что продажи кроссовера начнутся исключительно на китайском рынке. Уже в скором времени в компании приступят к приему предварительных заказов на новую модель. Первые образцы кроссовера Crown Kluger поступят к местным дилерам уже в августе. Новинка получит гибридную силовую установку на 2,5 литра с электромотором с суммарной мощностью 192 л.с.

Кроме того, пока точная стоимость паркетника Crown Kluger не объявлена, однако эксперты полагают, что данный автомобиль появится на рынке по цене от 2,9 млн рублей в эквиваленте на местную валюту.