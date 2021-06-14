Эрдоган разъяснил Байдену позицию Турции по С-400

Позиция турецкой стороны по приобретенным у РФ зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Брюсселе.

«Конечно, невозможно, чтобы вопрос по С-400 не был в нашей повестке [на переговорах с Байденом]. В отношении С-400 я высказал то же мнение, которого мы придерживались ранее. Я также сообщил о тех шагах, которые мы можем совместно сделать в отношении оборонной промышленности», – цитирует ТАСС турецкого лидера.

По его мнению, нужно активно использовать диалог между Анкарой и Вашингтоном, между странами нет нерешаемых проблем. «Мы провели конструктивные и обстоятельные переговоры. Договорились активно использовать каналы для диалога. Думаю, у нас с США нет нерешаемых проблем», – сказал он.

Также Эрдоган отметил, что увидел со стороны Байдена такую же «решимость развивать двусторонние отношения» на взаимных основаниях, как и у Турции.

Президент Турции подчеркнул, что возросла значимость и ответственность НАТО, и члены альянса должны укреплять его.

«Сегодня [на саммите НАТО в Брюсселе] мы приняли решения, которые начали процесс обновления стратегии альянса в соответствии с современными условиями», – сказал он.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что приобретение российских ЗРК С-400 не соответствует обязательствам Турции как члена НАТО.

В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако турецкий МИД заявил, что вопрос о приобретении Турцией С-400 окончательно закрыт.