Саммит НАТО и пресс-конференция с Протасевичем. Главное за день

В Брюсселе прошел саммит НАТО

В итоговом коммюнике саммита члены НАТО поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, Грузии и Молдовы, не признают незаконную аннексию Россией украинского Крыма. Альянс призывает Россию отменить включение США и Чешской Республики в список недружественных стран, отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Пока Россия не продемонстрирует соблюдение международного права, своих международных обязательств и ответственности, возврата к “обычному ведению дел” не может быть”, – заявили в НАТО.

Отдельно в документе прописано подтверждение решения, принятого в 2008 году: “Украина станет членом Альянса с планом действий по членству как неотъемлемой частью этого процесса”. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Белорусские власти вывели Протасевича на пресс-конференцию

МИД Беларуси провело пресс-конференцию, посвященную инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске. В последний момент в качестве одного из спикеров пресс-конференции был объявлен задержанный оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Протасевич несколько раз повторил, что никто его не бил, он чувствует себя хорошо, назвал “шуткой” слухи о том, что Александр Лукашенко лично сломал ему нос, заявил, что считает “настоящими заложниками ситуации” своих родителей и задержанную вместе с ним девушку Софию Сапегу, сказал, что торга со следствием у него не было и что он “никого не предавал”, а также загадал журналистам “политическую загадку”.

Некоторые иностранные дипломаты и журналисты BBC вышли из зала, где проходила пресс-конференция, отказавшись принимать участие в мероприятии, на котором задержанный журналист находился не по своей воле и под давлением.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка считает, что обсуждать все заявления Протасевича можно лишь тогда, когда он будет на свободе. Вясорка подчеркнул, что то, что на этой пресс-конференции у Протасевича не связаны руки и он свободно говорит, не означает, что он перестал быть заложником.

Суд вынес первый реальный приговор экс-беркутовцам

Шевченковский райсуд Киева приговорил бывших сотрудников “Беркута” Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня к трем годам лишения свободы за участие в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года. Их признали виновными в препятствовании мирным собраниям и служебном подлоге.

Представитель евромайдановцев, адвокат Евгения Закревская отметила, что это “первый реальный приговор “беркутам” по делам Майдана и первый обвинительный приговор по событиям 30 ноября”.

В то же время, суд освободил экс-беркутовцев от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП

В Румынии возле границы с Венгрией в ДТП попал автобус, перевозивший 17 человек. Двое граждан Украины погибли, еще двое – в больнице в тяжелом состоянии. Угрозы жизни остальным пассажирам, по данным МИД Украины, нет.

Умер Григорий Чапкис

Скончался знаменитый украинский хореограф, судья шоу “Танцы со звездами” Григорий Чапкис, сообщил вечером 13 июня его сын. Причиной смерти стал преклонный возраст артиста.

“Вечная память вам, маэстро!”, “Плачу”. Могилевская, Горбунов, Гомес, Никитюк высказались о смерти Чапкиса

Новости спорта

Вечером 13 июня в Амстердаме в первом туре Евро 2020 сборная Украины по футболу проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка. Проиграв Нидерландам, сборная Украины повторила антирекорд чемпионатов Европы по футболу – это ее шестое подряд поражение в финальных частях чемпионатов Европы.

Игру украинцев прокомментировали тренер сборной Андрей Шевченко и президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите видеообзор и фоторепортаж с матча Украины против Нидерландов

Четыре из пяти лучших теннисисток Украины повысили позиции в рейтинге WTA. Самая молодая украинка в топ-400, 18-летняя Марта Костюк переместилась вверх сразу на 16 позиций, став 65-й ракеткой мира.

Победителем Roland Garros 2021 стал лидер мирового рейтинга теннисистов-профессионалов Новак Джокович.

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