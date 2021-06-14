 

Блинкен рассказал, в чем согласен с Путиным

14.06.2021, 22:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Госдепа Энтони Блинкен согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке.

«Это может быть единственное, в чем я согласен с Путиным, точное описание», – сказал он, заявив, что США возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию на Москву. По мнению США, к ней привели «безрассудные и агрессивные действия, который РФ последовательно предпринимает», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.

Напомним, Блинкен также отметил, что встреча лидеров двух стран «не проходит в вакууме», президент США Джо Байден участвует в саммитах G7 и НАТО. Как сообщил госсекретарь, для США «эти демократически альянсы – невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю».

Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. Президент РФ и глава американской администрации планируют встретиться в Женеве 16 июня.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / В первый день перемирия на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня

06.05 / Главы МИД “Большой семерки” призвали Украину добиваться дальнейшего прогресса в реформах

27.03 / DE – Трюдо обвинили в «колониальном отношении» к франкоязычным канадцам

15.07 / В ООН пошутили по поводу розыгрыша российских пранкеров от имени генсека

29.08 / Видео: Украина порвала с Лукашенко

22.12 / Под санкции США против Сирии попали британские подданные

06.07 / Во Всемирном банке заявил о хорошей подготовке РФ к кризису на фоне коронавируса

07.07 / В Кремле отреагировали на новые санкции Лондона

20.11 / Политика: Смертную казнь для нацистов в Нюрнберге требовал только СССР

28.11 / Застрелен заммэра Новоуральска под Екатеринбургом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика