Блинкен рассказал, в чем согласен с Путиным

Глава Госдепа Энтони Блинкен согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке.

«Это может быть единственное, в чем я согласен с Путиным, точное описание», – сказал он, заявив, что США возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию на Москву. По мнению США, к ней привели «безрассудные и агрессивные действия, который РФ последовательно предпринимает», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.

Напомним, Блинкен также отметил, что встреча лидеров двух стран «не проходит в вакууме», президент США Джо Байден участвует в саммитах G7 и НАТО. Как сообщил госсекретарь, для США «эти демократически альянсы – невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю».

Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. Президент РФ и глава американской администрации планируют встретиться в Женеве 16 июня.