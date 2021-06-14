В результате пожара на АЗС в Новосибирске пострадали более 30 человек

Свыше 30 человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в экстренных службах.

Из 35 пострадавших госпитализированы 20 человек, включая одного ребенка. Пожар был полностью потушен в 21.48 мск, передает РИА «Новости».

Напомним, на автозаправочной станции в Новосибирске произошел пожар, начались взрывы резервуаров с топливом. Пожар начался из-за газовоза, который не заземлили при сливе газа.