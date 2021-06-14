Названа причина пожара на АЗС в Новосибирске

Причиной пожара на автозаправочной станции в Новосибирске стало незаземление газовоза, сообщил первый заместитель начальника регионального ГУ МЧС Евгений Лебедев.

«Сегодня произошел хлопок газовоздушной смеси на частной газозаправочной станции. Впоследствии прошел второй хлопок газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость», – цитирует РИА «Новости» Лебедева.

По данным источника в экстренных службах, число пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось до 33 человек, среди них есть ребенок, информирует «Интерфакс».

В понедельник Новосибирске по улице Гусинобродское шоссе, 60 загорелась автозаправочная станция, в том числе машин на газовом топливе. Произошли взрывы резервуаров с топливом. Сообщалось о 24 пострадавших, погибших нет. Ликвидировано открытое горение.