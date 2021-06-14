 

В Киеве обвалился балкон с почти тонной грунта – на нем устроили огород с клубникой

14.06.2021, 19:14, Новости дня
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В Дарницком районе столицы на улице Архитектора Вербицкого обвалилась крыша балкона, расположенного на шестом этаже. Специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Киевской службы спасения привлекли пожарно-спасательную технику и оборудование.

Фото: kyivcity.gov.ua

“Обрушение произошло из-за прикрепленных к крыше балкона тросов, которые удерживали большую и тяжелую навесную конструкцию, наполненную землей: хозяин квартиры развел на балконе целый огород, выращивал клубнику”, – говорится в сообщении.

Фото: kyivcity.gov.ua

В КГГА отметили, что никто из соседей и прохожих не пострадал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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