В Киеве обвалился балкон с почти тонной грунта – на нем устроили огород с клубникой

В Дарницком районе столицы на улице Архитектора Вербицкого обвалилась крыша балкона, расположенного на шестом этаже. Специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Киевской службы спасения привлекли пожарно-спасательную технику и оборудование.

Фото: kyivcity.gov.ua

“Обрушение произошло из-за прикрепленных к крыше балкона тросов, которые удерживали большую и тяжелую навесную конструкцию, наполненную землей: хозяин квартиры развел на балконе целый огород, выращивал клубнику”, – говорится в сообщении.

Фото: kyivcity.gov.ua

В КГГА отметили, что никто из соседей и прохожих не пострадал.

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