Ученые не советуют прослушивать музыку перед сном

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Psychological Science. По словам ученых, ранее считалось, что спокойная лирическая музыка помогает уснуть и провести ночь в состоянии полного спокойствия. Но это не совсем так.

В самом лучшем случае музыка перед сном нейтрально воздействует на человеческий мозг. Но обычно происходит иначе.

Музыка вообще достаточно навязчива, говорят специалисты. Порой мелодия настолько застревает в памяти, что мозг прокручивает ее снова и снова даже в полной тишине. Поэтому, если вы послушаете приятную музыку перед сном, то будете припоминать ее еще достаточно долго, чтобы сократить время своего же спокойного сна. Отсюда вывод: от прослушивания музыки перед сном лучше отказаться вообще.