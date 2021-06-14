 

Ученые не советуют прослушивать музыку перед сном

14.06.2021, 18:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Psychological Science. По словам ученых, ранее считалось, что спокойная лирическая музыка помогает уснуть и провести ночь в состоянии полного спокойствия. Но это не совсем так.

В самом лучшем случае музыка перед сном нейтрально воздействует на человеческий мозг. Но обычно происходит иначе.

Музыка вообще достаточно навязчива, говорят специалисты. Порой мелодия настолько застревает в памяти, что мозг прокручивает ее снова и снова даже в полной тишине. Поэтому, если вы послушаете приятную музыку перед сном, то будете припоминать ее еще достаточно долго, чтобы сократить время своего же спокойного сна. Отсюда вывод: от прослушивания музыки перед сном лучше отказаться вообще.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / В РФ призвали не допустить смены стратегии отношений с Белоруссией

27.03 / Корниенко заявил, что действия Тупицкого угрожали евроинтеграции Украины

24.02 / «Оптимистичный» Джонсон рассчитывает вывести Великобританию из карантина в июне

06.08 / Жительница Бейрута показала видео с игрой на пианино посреди обломков дома

29.04 / В сети опубликованы характеристики беспроводных наушников Realme Buds Q2

22.04 / Чехия поставила России ультиматум до 12.00 22 апреля. В ответ в МИД РФ заговорили о Кафке

13.10 / В Азербайджане возбудили дело против российского журналиста Семена Пегова

23.09 / В РФ открыли уникальный природный антибиотик

01.08 / Взлом Twitter-аккаунтов знаменитостей. В США задержали трех хакеров, один из них подросток

23.05 / Берлин пригрозил Лукашенко реакцией ЕС из-за самолета Ryanair

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика