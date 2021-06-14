Названа стоимость содержания новой российской космической станции

Если взамен устаревшей МКС РФ по примеру Китая решит таки обзавестись собственной орбитальной станции, то расходы на ее содержание составят примерно 400 миллионов долларов. Об этом сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Причем в это число входят только текущие расходы, не считая крупных капиталовложений на разработку проекта, создание самих модулей станции и дорогостоящий вывод их на орбиту. Далее – по 400 миллионов долларов каждый год. И то в эту сумму удастся вложиться, если не осуществлять дополнительные проекты, которые, несомненно, появятся.

Также дополнительные расходы могут возникнуть в связи с необходимостью срочных ремонтов и технических усовершенствований. Опыт работы МКС свидетельствует о том, что такая потребность, скорее всего, будет возникать.