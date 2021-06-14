 

“Ну это ты зря гадость в рот берешь”, “Не люблю, когда женщина курит”. В сети раскритиковали выпускающую изо рта дым Брежневу

14.06.2021, 18:14, Новости дня
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“Осталось три дня до релиза. Сильно жду”, – написала она.

“Не люблю, когда женщина курит”, – написал в комментариях один из фолловеров артистки.

“Ну это ты зря гадость в рот берешь”, – высказались фолловеры.

“Образ красивый, но смахивает на популяризацию курения”, – считают пользователи сети.

“Красиво”, – оценили фото поклонники певицы.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой, Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. Певица замужем за продюсером группы Константином Меледзе (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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