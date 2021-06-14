 

В США скончался звезда “Супермена” Битти

14.06.2021, 11:30, Новости дня
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Причиной смерти актера являются естественные причины, отмечается в публикации.

Контекст:

Битти родился 6 июля 1937 года в США. Его кинодебют состоялся в 1972 году – он сыграл одну из главных ролей в картине “Освобождение”. 

За роль в фильме “Телесеть” (1976) актер был номинирован на премию “Оскар” в категории “Лучшая мужская роль второго плана”, но не удостоился награды.

Всемирную известность актеру принес образ Отиса в картине “Супермены” (1978).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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