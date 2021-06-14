В похоронах эсэсовца в Киеве принял участие президентский полк

Военнослужащих президентского полка Украины отправили на торжественные похороны участника дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула в Киеве, сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, пообещав выяснить, кто отдал такое распоряжение.

«В Михайловском Соборе Киева сегодня отпевали покойного ветерана дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула», – написал Бужанский в своем Telegram.

Он указал, что не имеет ничего против отпевания, «но заинтересовался, кто отправил на это мероприятие солдат президентского полка, в частности, после (негативной) реакции офиса президента (Владимира Зеленского) на марш эсосовцев (в честь «Галичины») 28 апреля в Киеве». «Согласитесь, если президентский полк отправляют на почетные похороны эсэсовцев, то какие претензии могут быть к эсэсовцам марширующим?» – заметил Бужанский.

Он пообещал направить депутатское обращение начальнику Генштаба ВСУ, министру обороны и главнокомандующему сухопутных войск, пояснив, что президентский полк, несмотря на название, не подчиняется офису президента. «Должен сказать, что не каждого эсэсовца хоронят при участии президентского полка и со склоненными государственными флагами Украины», – добавил парламентарий.

Васкул добровольно вступил в дивизию СС «Галичина» в 1943 году. После контузии попал в советский плен, но сумел бежать. В 1947 году его поймали и приговорили к 25 годам лагерей. Согласно решению президиума Верховного совета СССР освободился в июне 1956 года.

Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.