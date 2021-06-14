 

Лидеры НАТО впервые согласуют общую позицию по Китаю

14.06.2021, 11:10, Новости дня
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Лидеры стран Североатлантического альянса на встрече в верхах впервые подробно согласуют общую позицию по Китаю, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита в Брюсселе.

Саммит НАТО пройдет в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

«Мы рассмотрим Китай. Есть возможности взаимодействия по таким вопросам, как изменение климата и контроль над вооружениями. Но наращивание военной мощи Китая, его растущее влияние представляют вызовы для безопасности. Мы должны рассмотреть эти вызовы совместно как союз. Ранее эта тема в нашей стратегии никогда не значилась», – сказал он, передает РИА «Новости».

«Ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять вызовам безопасности со стороны Китая, поэтому альянс впервые объявит о единой позиции в отношении Пекина», – подчеркнул он. При этом Столтенберг добавил, что альянс «не намерен начинать холодную войну против КНР, передает ТАСС.

Напомним, НАТО решило пересмотреть свою стратегическую концепцию. В преддверии саммита, намеченного на 14 июня в Брюсселе, Белый дом распространил релиз, сообщающий, что члены альянса согласятся пересмотреть «основу, которая будет определять подход» НАТО к «меняющейся стратегической среде». На такой шаг, как заявили в США, альянс решил пойти из-за «агрессивных политики и действий России», а также «вызовов, которые ставит перед коллективной безопасностью» Китай.



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