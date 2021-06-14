“Вам не жалко? Засрут же”, ” Какая пошлость”. Волочкова показала свою “роскошную” квартиру, которую хочет сдать в аренду

“Я решила сдавать в аренду мою роскошную квартиру в центре Питера у Русского музея. Добропорядочным людям”, – подписала фото артистка. Волочкова не уточнила в публикации, за сколько планирует сдавать жилье.

“Какая пошлость”, – отреагировали на фото пользователи сети.

“Какая хозяйка, такая и квартира”, – написали в комментариях подписчики артистки.

“Какая красота. Вам не жалко? Засрут же”, – высказались фолловеры.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

Балерина проживает в Москве, а ее родители живут в Питере.

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