“Вам не жалко? Засрут же”, ” Какая пошлость”. Волочкова показала свою “роскошную” квартиру, которую хочет сдать в аренду
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“Я решила сдавать в аренду мою роскошную квартиру в центре Питера у Русского музея. Добропорядочным людям”, – подписала фото артистка. Волочкова не уточнила в публикации, за сколько планирует сдавать жилье.
“Какая пошлость”, – отреагировали на фото пользователи сети.
“Какая хозяйка, такая и квартира”, – написали в комментариях подписчики артистки.
“Какая красота. Вам не жалко? Засрут же”, – высказались фолловеры.
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Контекст:
Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.
Балерина проживает в Москве, а ее родители живут в Питере.
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