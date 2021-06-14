Минобрнауки рекомендовало вузам Москвы перейти на дистанционный формат

Министерство науки и высшего образования рекомендует подведомственным вузам Москвы перейти на дистанционный формат обучения, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минобрнауки рекомендует подведомственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в Москве, при наличии соответствующих технических возможностей перейти на дистанционный формат обучения. В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно, вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге.