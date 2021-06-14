В Германии впервые за восемь месяцев выявлено меньше 1 тыс. новых случаев коронавируса

Суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом в Германии составил 549, впервые с конца сентября показатель оказался ниже отметки 1 тысячи, следует из данных Института Роберта Коха.

За последние сутки зафиксировано десять смертей пациентов с коронавирусом. Недельная заболеваемость упала до показателя 16,6 (именно столько случаев фиксируется по всей Германии за неделю из расчета на 100 тыс. человек), передает ТАСС.

На этом фоне министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал возможной постепенную отмену обязательного ношения защитных масок ввиду. «При снижении (показателей) заболеваемости мы должны действовать поэтапно: в качестве первого шага в принципе может быть отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе», — отметил Шпан в интервью медиагруппе «Функе».

При этом он уточнил, что в регионах с очень низкими показателями инфицирования коронавирусом и высоким уровнем вакцинации от данного требования можно будет постепенно отказаться и в закрытых помещениях. Однако «в случае сомнений», по мнению министра, следует продолжать носить защитную маску.

Германия в мае преодолела пик третьей волны пандемии. Несколько недель назад начали постепенно отменять ограничения. Сейчас во всей стране работают школы, детские сады, музеи, рестораны, разрешены мероприятия численностью несколько сотен человек. Около 50% взрослого населения получили как минимум один компонент вакцины.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных предприятий. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.