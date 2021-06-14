 

В Украине за последние сутки скончалось наименьшее с августа 2020 года число пациентов с COVID-19

14.06.2021, 8:36, Новости дня
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“Зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них – 32 ребенка и два медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы 464 человека, летальных случаев – 13, выздоровели – 3328 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 857 новых случаев COVID-19 и 33 смерти.

Последний раз такое количество жертв коронавируса, как 13 июня, фиксировалось 2 августа 2020 года.

За последние 24 часа сделали 17 856 тестов на коронавирус, из них 11 638 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицирований зарегистрировали 13 июня в Киеве (89) и Запорожской области (44).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 2 223 978 случаев коронавирусной инфекции, скончались 51 692 пациента с COVID-19, выздоровели 2 130 665 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1873968199432943

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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