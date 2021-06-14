 

Дерипаска проиграл суд в США об отмене санкций

14.06.2021, 7:18, Новости дня
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Окружной суд по округу Колумбия отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело, говорится в решении суда.

Судья Амит Мехта удовлетворил ходатайство минфина США. Дерипаска может обжаловать его решение в вышестоящем суде. Дерипаска утверждал, что офис по контролю за иностранными активами американского министерства превысил полномочия. Кроме того, он жаловался, что минфин волюнтаристски отклонил его петицию с требованием отмены санкций. Также сторона россиянина заявила, что ему предоставили недостаточно подробное описание причин введения санкций под предлогом секретности информации. Дерипаска возражал и против включения в «список олигархов». Суд отверг все претензии бизнесмена, передает РИА «Новости».

Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.



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