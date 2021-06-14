 

В Киевской области в ДТП с участием автобуса погиб патрульный – полиция

14.06.2021, 6:40, Новости дня
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“В ДТП погиб патрульный Борисполя рядовой полиции Владислав Кирий. […] Патрульный ехал пассажиром в автомобиле, водитель которого предварительно не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автобусом. Полицейский погиб на месте”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что Кирию было 24 года, у него остались жена и пятимесячный ребенок.

“Владислав только в этом году присоединился к патрульной полиции и проходил обучение в Академии патрульной полиции. Через несколько месяцев должен был выйти на охрану порядка улиц родного Борисполя, однако судьба распорядилась иначе”, – отметили в ведомстве.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2923727624562419

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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